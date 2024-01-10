Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Canik Ünye Gazeteciler Derneği Başkanı Ali Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Öztürk, mesajında, en doğru haberi halka ulaştırmak için yaşanan zorluk ve zahmetlere rağmen gece gündüz gayret gösteren basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        Basının, demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bu manada bizler toplumsal gelişmeleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak çok önemli, hatta hayati bir görevi yerine getirmekteyiz. Bu hayati görevi ifa edebilmek için zaman mefhumu gözetmeksizin çalışırken yaşadığımız zorluklar, harcadığımız emek ve gösterdiğimiz gayret aşikardır." ifadesini kullandı.

        Basın çalışanlarının emekleriyle Ünye ve Ordu'nun Türkiye gündemine taşındığını aktaran Öztürk, dernek olarak meslektaşlarının görevlerini daha iyi yapabilmeleri, daha iyi koşullarda çalışabilmeleri için ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Barista kadının kahvesine gülücük çizdi! Sevgiliden feci darp!
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Soyguncular kuyumcuyu vurdu!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada

        Benzer Haberler

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
        Ünye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ünye'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
        Uyuşturucu ticaretine 4 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı
        Hamsi ve pilavın buluştuğu "Ordu içli tava" kış sofralarında yer buluyor
        Hamsi ve pilavın buluştuğu "Ordu içli tava" kış sofralarında yer buluyor