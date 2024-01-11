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        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi

        Ünye ilçesinde kadınlara yönelik serviks (rahim ağzı) kanseriyle ilgili farkındalık semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:41
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        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi
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        Ünye ilçesinde kadınlara yönelik serviks (rahim ağzı) kanseriyle ilgili farkındalık semineri düzenlendi.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelince Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlara, serviks kanseriyle ilgili seminer gerçekleştirildi.

        Seminerde, KETEM hakkında bilgilendirme yapan personel, kanserde erken teşhisin önemine işaret etti.

        Eğitim, bilgilendirme broşürlerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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