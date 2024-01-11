Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi

Ünye ilçesinde kadınlara yönelik serviks (rahim ağzı) kanseriyle ilgili farkındalık semineri düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personelince Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlara, serviks kanseriyle ilgili seminer gerçekleştirildi.

Seminerde, KETEM hakkında bilgilendirme yapan personel, kanserde erken teşhisin önemine işaret etti.

Eğitim, bilgilendirme broşürlerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

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