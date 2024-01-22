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        Ordu'da fındığın kilogramı 110 liradan işlem görüyor

        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 110 liradan işlem görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:22
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        Ordu'da fındığın kilogramı 110 liradan işlem görüyor
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        Ordu'da fındığın kilogramı serbest piyasada 110 liradan işlem görüyor.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, sezona 65 liradan başlayan fındık fiyatının kademeli olarak yükselmeye devam ettiğini söyledi.

        Fındık fiyatının ocak ayının ilk haftası itibarıyla yeniden yükselişe geçtiğini belirten Soydan, "Fındık fiyatları yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda serbest piyasada 105 liradan işlem gören fındığın kilogramı bugün itibarıyla 110 liraya yükselmiş durumda." dedi.

        Soydan, fiyatların bundan sonra da artabileceğini ifade ederek, deposunda fındığı olanlardan pazara ihtiyaçları kadar ürün getirmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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