Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'a makamında ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya gelen Schulz, Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Erol ile bir süre görüştü.

Büyükelçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.