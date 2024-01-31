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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti

        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'a makamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:37
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti
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        Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Ordu Valisi Muammer Erol'a makamında ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz gezisi kapsamında Ordu'ya gelen Schulz, Şeref Defterini imzalamasının ardından Vali Erol ile bir süre görüştü.

        Büyükelçi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erol, ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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