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        Ünye Gücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kutladı

        Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmesini şehir turu ile kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:23 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:23
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        Ünye Gücü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmeyi kutladı
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        Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselmesini şehir turu ile kutladı.

        Ligde play-off 5. hafta mücadelesinde Çatalca Belediyespor'u 1-0 yenerek 20 puana ulaşan Ünye Gücü Futbol Kulübü, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi.

        Kulüp Başkanı Deniz Benli, teknik direktör Muhammed Kışla ve futbolcular, Büyükşehir Belediyesine ait üstü açık otobüsle Cumhuriyet Meydanı'nda şehir turu attı.

        Sporcular ve beraberindekiler, Ünye Gücü Futbol Kulübü ve Ünye 1957 Spor Kulübü bayraklarını sallayarak marşlar ve müzik eşliğinde eğlendi.

        Ünye Şehir Stadı'nda tamamlanan şehir turuna, Ünye Gençlik Motosiklet Spor Kulübü Derneği de katılarak destek verdi.

        Kulüp Başkanı Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehirle bütünleşerek şampiyonluklarını kutladıklarını belirterek, bu şehrin iki takımı olduğunu ve beraber kutlama yaparak şehirle bütünleştiklerini söyledi.

        Takımın amatör bir ruhla yola çıktığını sonrasında başarılar arka arkaya gelince profesyonel bir yapıya ulaştığını anlatan Benli, "Elimizden geldiğince güzel bir yönetim yaparak, doğru yerlere doğru transferler yaparak takımımızı güçlü bir şekilde oluşturduk. Sezon başında verdiğimiz şampiyonluk sözünü de bugün itibarıyla yerine getirdik. Bunun mutluluğu içindeyiz. Şehrimize güzel bir heyecan kattı." dedi.

        Benli, şehrin gelecek sezon yeni heyecanlar yaşayacağını ifade ederek, "Türkiye'deki 16 güzide takım arasında biz yerimizi aldık. Sözümüz vardı, 'Seneye ağır misafirlerimiz olacak' diye. Bunu yerine getirdik. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da başında olduğu ağır misafirler, diğer Süper Lig ekipleriyle inşallah şehrimizde daha güzel bir heyecan yaşatacağız." diye konuştu.

        Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son hafta maçını 7 Nisan Pazar günü İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacak.

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