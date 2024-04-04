Ünye'de Dünya Sokak Hayvanları Günü etkinliği düzenlendi
Ünye Belediyesince 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla mama dağıtıldı.
Ünye Belediyesince 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla mama dağıtıldı.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.
Sahipsiz hayvanlar dolayısıyla yaşanan sıkıntıları anlatan Tavlı, ilçede barınak yapılacağını ilgili yasal düzenlemenin çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Programa katılan öğrenciler, etkinlikte bir süre hayvanlarla vakit geçirdi.
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