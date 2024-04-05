Ünye Emniyet Müdürlüğünde resim sergisi açıldı

Bahçeşehir Koleji Ünye Kampüs Müdürü Ersin Ergen ise öğrencilere polis sevgisini aşılamak için programı düzenlediklerini kaydetti.

Serginin kendisi ve mesai arkadaşları için unutulmaz bir anı olduğunu belirten Sarısoy, sergiye çalışmalarıyla katılan öğrencileri kutladı.

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