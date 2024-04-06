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        Hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki kişiye teşekkür belgesi verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki Şuayip Güneş'e teşekkür belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:36
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        Hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki kişiye teşekkür belgesi verildi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki Şuayip Güneş'e teşekkür belgesi verildi.

        Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı organizasyonunda ilçede, hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış ancak farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yarışma organize edildi.

        Ünye Müftülüğü ev sahipliğindeki yarışmada, hafızlığını muhafaza eden Şuayip Güneş birinci oldu.

        İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş, makamında konuk ettiği Güneş'i kutlayarak teşekkür belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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