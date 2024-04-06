Hafızlık yarışmasında birinci olan 80 yaşındaki kişiye teşekkür belgesi verildi

Ünye Müftülüğü ev sahipliğindeki yarışmada, hafızlığını muhafaza eden Şuayip Güneş birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı organizasyonunda ilçede, hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış ancak farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yarışma organize edildi.

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