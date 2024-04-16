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        Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı fındık bahçeleri ilaçlanıyor

        Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçeler ilaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:06
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        Ordu'da kahverengi kokarca zararlısına karşı fındık bahçeleri ilaçlanıyor
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        Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçeler ilaçlanıyor.

        Çamaş ilçesinde kahverengi kokarcanın birçok bahçede yoğun olarak görüldüğü ihbarını alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek inceleme yaptı.

        Çalışmaya katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere, kahverengi kokarca zararlısının Ordu'da son bir yıl içerisinde yoğun şekilde görülmeye başlandığını söyledi.

        Bu süreçte Bakanlık onaylı ilaçlarla özellikle kışlaklarda ilaçlama çalışması yapıldığını belirten Yılmaz, bu kapsamda şimdiye kadar 40 bin noktada ilaçlama yapıldığını aktardı.

        Yılmaz, havaların ısınmaya başlamasıyla kokarca zararlısının kışlaklarından uyanarak fındık bahçelerinde görülmeye başladığını, bu yerlerin başında Çamaş ilçesinin geldiğini ifade etti.

        İlçede vatandaşlara zararlıyla mücadele yöntemlerinin anlatıldığını, ilaçlama çalışmalarına başlandığını kaydeden Yılmaz, "Kahverengi kokarca zararlısı bahçelerde beslenmeye çalışacak ve ardından da yumurta bırakmaya başlayacak. Yumurta bırakmadan önce yapacağımız kimyasal mücadele önem arz ediyor." dedi.

        Yılmaz, bir kokarcanın en az 150-200 yumurta bırakabildiğine dikkati çekerek, bu dönemde yapılacak mücadeleyle bunların imha edilerek popülasyonun baskı altına alınması gerektiğini vurguladı.

        Kahverengi kokarca zararlısının önüne geçmek için fındık üreticilerine yönelik uygulamalı eğitim çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yılmaz, Valiliğin oluşturduğu eylem planı kapsamında zararlıya karşı mücadele verildiğini söyledi.

        Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele çalışması da olacağını belirterek, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen samuray arısıyla biyolojik mücadele yürütülecek. Bu arıların da salımı önümüzdeki günlerde olacak. Bu arıları enstitümüzün uygun gördüğü dönemde doğaya bırakacağız." diye konuştu.

        - Yöre sakinleri tedirgin

        Hisarbey Mahallesi Muhtarı İshak Özcan ise son günlerde bahçelerinde yoğun görülen kokarcaların kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, "Böceklerin sayısı bir anda arttı. Hava sıcaklığı arttıkça daha fazla görmeye başladık. Bazı fındık dallarını salladığımızda yüzlerce kokarcanın serdiğimiz çarşafa düştüğünü gördük. İnşallah bu ilaçlama çalışmaları işe yarar ve bu böcekten kurtuluruz." dedi.

        Yöre sakinlerinden Makbule Özcan da ilk olarak evlerinin bazı bölgelerinde görülen kokarcaların şimdi fındık bahçelerine yayıldığını, sayılarının oldukça fazla olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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