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        Ordu'da "Nehirden Denize, Özgür Filistin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

        Ordu'da düzenlenen "Filistin Gecesi" programında, "Nehirden Denize, Özgür Filistin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:10 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:10
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        Ordu'da "Nehirden Denize, Özgür Filistin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
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        Ordu'da düzenlenen "Filistin Gecesi" programında, "Nehirden Denize, Özgür Filistin" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Valilik himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Ordu Kültürel Etkinlik Takvimi 2024 kapsamında, Kültür Sanat Merkezi'nde "Filistin Gecesi" düzenlendi.

        Giresun'un Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünce, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" çerçevesinde, Filistin'de yaşanan olaylara dikkati çekmek, empati kurmak, sorumlulukları hatırlamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Projenin ilçe koordinatörü Zafer Turan, Gazze'de uzun zaman öncesinden başlayan, bugünse zirve yapan bir zulüm ve soykırımla karşı karşıya olduklarını söyledi.

        Her gün acı, gözyaşı, dram ve feryatla uyanılan sabahları olduğunu belirten Turan, "Onlar bu haldeyken üzülmenin yanında toplumda farkındalık oluşturmak adına, davaları için canlarını veren bu insanlara en azından biz de zamanımızı vermek, zalime engel olamasak da en azından zulmünü duyurmak şuuruyla gönüllü arkadaşlarımızla yola çıktık. Tiyatro metnimizi yazdık. Gecemizi hazırladık ve Ordu'muzun dertli insanlarının daveti üzerine karşınıza geldik." diye konuştu.

        Filistin'e yönelik şiirlerin okunduğu programda, İbrahim Hıdır'ın yazdığı, Ahmet Murat Yücel'in yönettiği tiyatro oyunu sahnelendi.

        Etkinliğe Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, İl Müftüsü İsmail Çiçek ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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