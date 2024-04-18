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        Ünye Limanı'ndaki gemide çıkan yangında 1 mürettebat dumandan etkilendi

        Ordu'da Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü geminin kaptan köşkünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:49 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:49
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        Ünye Limanı'ndaki gemide çıkan yangında 1 mürettebat dumandan etkilendi
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        Ordu'da Ünye Limanı'nda demirleyen çimento yüklü geminin kaptan köşkünde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Alınan bilgiye göre, Ünye Limanı'na demirleyen kuru yük gemisinin kaptan köşkünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen gemi personeli Eray Patan, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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