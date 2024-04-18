Ünye Limanı'ndaki gemide çıkan yangında 1 mürettebat dumandan etkilendi

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ünye Limanı'na demirleyen kuru yük gemisinin kaptan köşkünde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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