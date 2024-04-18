Ordu'da üretilen şehir mobilyaları ile tasarruf sağlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesince şehir mobilyası üretilerek tasarruf sağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, altyapıdan üstyapıya, tarımdan turizme, enerji ve teknoloji gibi birçok alanda çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in "düşünen, üreten, yarışan Ordu" düşüncesinin 5 yıldır tüm alanlarda uygulandığı vurgulanan açıklamada, 19 ilçede çok sayıda park inşa edildiği, mevcut park ve yeşil alanlara modern bir kimlik kazandırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ordu Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda kullanılan basketbol potalarından oturma gruplarına, aydınlatma direklerinden ahşap saksılara tüm araç ve gereçleri kendisi üretiyor. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren atölyelerde 5 bin 900 bank, 3 bin 650 masa, 5 bin metre korkuluk, 1150 aydınlatma direği, 300 ahşap saksı, 285 kamelya, 9 mescit, 12 büfe, 13 pergola, 21 park giriş tagları, 120 takım basketbol potası, 50 takım futbol kalesi, 50 takım da voleybol direğinin üretilerek parklara kurulumu yapıldı."