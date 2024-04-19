Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni 350 bin kişi ziyaret etti

Ordu'daki Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi bir yılda 350 bin kişiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in özel bir ekiple çalışarak Rüsumat No: 4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

Kurtuluş Savaşı'nda yer alan geminin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla müze inşa edildiği vurgulanan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile geldiği Ordu'da karaya ayak bastığı Altınordu sahili Ayışığı Meydanı'nda, tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen geminin geçen yıl nisanda ziyarete açıldığı kaydedildi.