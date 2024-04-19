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        Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni 350 bin kişi ziyaret etti

        Ordu'daki Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi bir yılda 350 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:07
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        Ordu'da Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi'ni 350 bin kişi ziyaret etti
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        Ordu'daki Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi bir yılda 350 bin kişiyi ağırladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in özel bir ekiple çalışarak Rüsumat No: 4 destanını gelecek kuşaklara aktarmak için önemli bir çalışma gerçekleştirdiği belirtildi.

        Kurtuluş Savaşı'nda yer alan geminin tarihi destanını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla müze inşa edildiği vurgulanan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hamidiye kruvazörü ile geldiği Ordu'da karaya ayak bastığı Altınordu sahili Ayışığı Meydanı'nda, tarihi kaynaklardan yararlanılarak birebir aynı ölçülerde inşa edilen geminin geçen yıl nisanda ziyarete açıldığı kaydedildi.

        Gemi ve müzenin açılışın ardından uğrak nokta olduğuna işaret edilen açıklamada, "Destansı hikayesi ile hafızalara kazınan Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, açılışın üzerinden geçen bir yılda 350 bin kişi tarafından gezildi." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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