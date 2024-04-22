Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erol, mesajında, ülkenin her köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük heyecanla kutladıklarını belirtti.

Bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

"Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. İstiklal mücadelemiz, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu her türlü güçlük ve olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.' şiarı sayesinde kazanılmıştır. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur."