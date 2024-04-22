Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Ordu Valisi Muammer Erol, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ordu Valisi Muammer Erol, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erol, mesajında, ülkenin her köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük heyecanla kutladıklarını belirtti.
Bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Erol, şöyle devam etti:
"Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. İstiklal mücadelemiz, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu her türlü güçlük ve olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.' şiarı sayesinde kazanılmıştır. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur."
Vali Erol, çocukların bu milletin umut ışıkları ve aydınlık yarınları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ve birlik-beraberlik içinde çok çalışarak daha mamur hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha fazla çalışarak, ülkemizi daha güçlü hale getirmeliyiz. Zira bölgemizde yaşanan olaylara baktığımızda güçlü olmaya mecburuz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş herkesi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."
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