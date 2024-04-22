Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Ordu Valisi Muammer Erol, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:35 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valisi Erol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Erol, mesajında, ülkenin her köşesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ve bir milletin istiklalini ve çocuk masumiyetini bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük heyecanla kutladıklarını belirtti.

        Bugünü bayram olarak kutlayan çocukların sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Erol, şöyle devam etti:

        "Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. İstiklal mücadelemiz, ülkemizin o günlerde içinde bulunduğu her türlü güçlük ve olumsuz şartlara rağmen, ilk meclisimizin ortaya koyduğu 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir.' şiarı sayesinde kazanılmıştır. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur."

        Vali Erol, çocukların bu milletin umut ışıkları ve aydınlık yarınları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sizlere düşen görev, bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan ve başarılı fertler olmaktır. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz en büyük arzumuzdur. Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu güzel vatanı, milletimizin geçmişten gelen birikimi ve birlik-beraberlik içinde çok çalışarak daha mamur hale getirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak, hepimizin en büyük hedefidir. Bu hedef doğrultusunda Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çok daha fazla çalışarak, ülkemizi daha güçlü hale getirmeliyiz. Zira bölgemizde yaşanan olaylara baktığımızda güçlü olmaya mecburuz. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş herkesi, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılını, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Almanya Cumhurbaşkanı İstanbul'da
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Kaza yaptı! Bütün gece otomobilinde bekledi
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Alacak kavgasında dehşet! Dövülerek öldürüldü!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Büyük Menderes'te kuraklık tehlikesi: Su kıtlığı kapıda
        Dünya Günü nedir?
        Dünya Günü nedir?
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin

        Benzer Haberler

        Çileğin Ordu ekonomisine bu yıl 90 milyon lira katkı sunması bekleniyor
        Çileğin Ordu ekonomisine bu yıl 90 milyon lira katkı sunması bekleniyor
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ordu'da Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi
        Ordu'da Okul Sporları Halter Yıldızlar Türkiye Birinciliği sona erdi
        Perşembe Belediye Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Perşembe Belediye Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüsü, öğrenci, yaşlı ve hastaları tıraş e...
        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüsü, öğrenci, yaşlı ve hastaları tıraş e...