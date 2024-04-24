Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 30 gram esrar ile 70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde ihbar üzerine operasyon düzenledi.

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