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        Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, park ettiği yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 25.04.2024 - 13:06
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        Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü
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        Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde, park ettiği yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Hasancık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Altunbaş (63), evinin yakınındaki yokuşa park ettiği hafif ticari aracından gübre indirmek üzere indi.

        Bu sırada kayan aracın altında kalan Altunbaş, yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Altunbaş, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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