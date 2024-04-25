Ordu'da yokuştan kayan aracının altında kalan sürücü öldü

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Altunbaş, kaldırıldığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hasancık Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Altunbaş (63), evinin yakınındaki yokuşa park ettiği hafif ticari aracından gübre indirmek üzere indi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.