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        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:52
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        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

        Şarkiye Mahallesi'nde bulunan teleferik istasyonunun yanındaki otoparkta O.K. (48) ile M.A. (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.K, tabancayla M.A'ya ateş etti.

        Bacağından yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        O.K'nin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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