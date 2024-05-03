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        Ordu'da market ve pazarlarda denetim yapıldı

        Ordu'da, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla denetimlere devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:47
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        Ordu'da market ve pazarlarda denetim yapıldı
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        Ordu'da, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla denetimlere devam edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin market ve pazarlarda denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

        Halk sağlığına uymayan ve fahiş fiyat uygulayan işletme ve pazar esnafına yasal işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

        Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldığına işaret edilen açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyardığı, bu tür durumlarla karşılaşanların ALO 153 Zabıta Şikayet Hattı ile 189 Vergi İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiğinin altı çizildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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