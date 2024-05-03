Ordu'da market ve pazarlarda denetim yapıldı

Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren firmalarla ilgili yasal işlemlerin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapıldığına işaret edilen açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşları fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara karşı uyardığı, bu tür durumlarla karşılaşanların ALO 153 Zabıta Şikayet Hattı ile 189 Vergi İletişim Merkezi'ni aramaları gerektiğinin altı çizildi.

Halk sağlığına uymayan ve fahiş fiyat uygulayan işletme ve pazar esnafına yasal işlem yapıldığı vurgulanan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin market ve pazarlarda denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.