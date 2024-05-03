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        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak

        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında üretilen 300 bin fide üreticiye ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:54
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        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında üretilen 300 bin fide üreticiye ulaştırılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 5 yıl önce "Kendi Kendine Yeten Şehir" sloganıyla başlattığı tarımsal desteklerin devam ettiği belirtildi.

        Tarım ve hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yılda 53 bin üreticiye destek sağlandığı vurgulanan açıklamada, seralarda üretilen fidelerin üreticilere ulaştırılmaya devam edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisindeki tesislerde yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri olmak üzere 300 bin fidenin ziraat odaları vasıtasıyla üreticilere dağıtılacağına işaret edildi.

        Fidelerin yetiştirildiği seralarda ziraat odalarının başkanları ile bir araya gelen Güler, 300 bin fideyi 3'te 1 maliyetine ürettiklerini anlattı.

        Güler, "Biz bu çalışmalarla kendi üretimimizi yapalım ve dışa bağımlılığı azaltarak doğduğu yerde doyan bir kent ve kendi kendine yeten bir Ordu oluşturalım istiyoruz. Fidelerin yetiştirilmesinden dağıtımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan ise Büyükşehir Belediyesinin çalışmasının çiftçiler açısından memnuniyet verici olduğunu aktardı.

        Programa, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, İkizce Ziraat Odası Başkanı Atilla Kaynar ve Kabadüz Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kemal Baş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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