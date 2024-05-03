Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında üretilen 300 bin fide üreticiye ulaştırılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 5 yıl önce "Kendi Kendine Yeten Şehir" sloganıyla başlattığı tarımsal desteklerin devam ettiği belirtildi.

Tarım ve hayvancılıkla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yılda 53 bin üreticiye destek sağlandığı vurgulanan açıklamada, seralarda üretilen fidelerin üreticilere ulaştırılmaya devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisindeki tesislerde yetiştirilen domates, biber, patlıcan ve hıyar fideleri olmak üzere 300 bin fidenin ziraat odaları vasıtasıyla üreticilere dağıtılacağına işaret edildi.

Fidelerin yetiştirildiği seralarda ziraat odalarının başkanları ile bir araya gelen Güler, 300 bin fideyi 3'te 1 maliyetine ürettiklerini anlattı.

Güler, "Biz bu çalışmalarla kendi üretimimizi yapalım ve dışa bağımlılığı azaltarak doğduğu yerde doyan bir kent ve kendi kendine yeten bir Ordu oluşturalım istiyoruz. Fidelerin yetiştirilmesinden dağıtımına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.