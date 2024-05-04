Ordu Valisi Erol'dan Hıdırellez mesajı

Ordu Valisi Muammer Erol, Hıdırellez dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, milletleri oluşturan temel unsurlardan birinin de kültür olduğunu belirtti.

Kültürün, bir milleti ayakta tutan ve aidiyet hissiyle fertleri birbirine bağlayan en önemli unsur olduğunu vurgulayan Erol, kültürleri oluşturan önemli unsurların başında ise gelenek, görenek, töre ve inançlar geldiğini kaydetti.

Erol, bir millettin, kültür değerlerini kuşaktan kuşağa sağlıklı olarak aktardığı ölçüde varlığını sürdürebildiğine işaret ederek, "Yeryüzü var olduğu günden beri, sahip olduğu kültür değerlerini gittiği her coğrafyaya taşıyan Türk milleti tarih boyunca bu zenginliği korumuş ve nesilden nesile aktararak günümüze kadar ulaştırmıştır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi gören, insanları birbirine yakınlaştıran, birlikteliğimizi güçlendiren kültürel değerlerimizi korumak ve gelecek nesillere aktarmak öncelikli görevlerimizdendir." ifadelerini kullandı.