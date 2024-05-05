Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı

Ordu'da Oksijen Off-Road Festivali düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Oksijen Off Road Kulübü iş birliğinde Altınordu ilçesinde Melet Irmağı yanındaki alanda düzenlenen festivale, 100 araçla 200 sporcu katıldı.

Motor gücüne göre farklı kategorilerde düzenlenen yarışlarda bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının aracı arızalandı.

Çok sayıda kişinin izlediği yarışların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun off-road ile anılacak bir şehir olacağını söyledi.

Adrenalin tutkunlarının güzel bir yarış gerçekleştirdiğini belirten Tezcan, şöyle konuştu:

"Kazasız belasız güzel bir yarışma oldu. Artık Ordu off-road sporu ile bütünleşti. Burada devamlı bir parkurumuz var. Dün olduğu gibi her zaman bu sporun destekçisi olacağız. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hilmi Güler, daima sizin yanınızda ve sizleri destekliyor. Artık bu yarışlar Ordu'da gelenekselleşecek. Ordu denilince off-roadda bütün dünya bizleri tanıyacak."