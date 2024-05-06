Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ordu'da Mayıs ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Erol, fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

Vali Erol, mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

"Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren ve istilacı bir tür olan kahverengi kokarcaya karşı büyük mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi Ordu ili olarak çok önceden başlattık ve önemli neticeler aldık. Kahverengi kokarcayı bulundukları yerde yok etmek için kışlaklarda ilaçlama çalışmaları yaptık. Şimdi de arazide ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Bu konuda ilçelerimizde kaymakamlarımızın önderliğinde, muhtarlarımızın desteği ile üreticilerimiz ilaçlama çalışmalarını yapmalılar. Kaymakamlarımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını istiyorum."