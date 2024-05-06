Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Ordu'da Mayıs ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da Mayıs ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Erol, fındık zararlısı kahverengi kokarca ile mücadelenin sürdüğünü söyledi.

        Vali Erol, mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinerek, şöyle konuştu:

        "Başta fındık olmak üzere tarımsal ürünlere zarar veren ve istilacı bir tür olan kahverengi kokarcaya karşı büyük mücadele yürütüyoruz. Bu mücadeleyi Ordu ili olarak çok önceden başlattık ve önemli neticeler aldık. Kahverengi kokarcayı bulundukları yerde yok etmek için kışlaklarda ilaçlama çalışmaları yaptık. Şimdi de arazide ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu mücadeleyi hiç bırakmayacağız. Bu konuda ilçelerimizde kaymakamlarımızın önderliğinde, muhtarlarımızın desteği ile üreticilerimiz ilaçlama çalışmalarını yapmalılar. Kaymakamlarımızdan da bu çalışmalara destek olmalarını istiyorum."

        Kentte kaçak yapılaşmaya göz yumulmayacağının da altını çizen Vali Erol, ilçe kaymakamlarından ilçelerindeki kaçak yapılaşmayı önlemelerini, kaçak yapılara göz yummamalarını istedi.

        Bu dönemde kaçak yapılaşmayla yoğun mücadele içinde olunacağını ifade eden Vali Erol, "Ordu'nun yaşanabilir bir il olma özelliğini koruyacağız. Bu konuda herkese görev ve sorumluluk düşüyor. Özellikle kırsaldaki kaçak yapılaşmaya artık dur diyeceğiz. Tüm kamu görevlilerimiz, kaçak yapılaşmayı önlemek için mücadele edecekler. Artık kaçak yapılara göz yummayacağız. Göz yumanlara da gereken işlemi yapacağız. Bu konuda kararlıyız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da...
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da...
        Ordu Valisi Erol'dan Hıdırellez mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan Hıdırellez mesajı
        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak
        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak
        Ordu'da sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret
        Ordu'da sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Genç'e ziyaret