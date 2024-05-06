Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:48 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Suç örgütünün cebir, tehdit ve şiddet içeren yöntemlerini meşru gösteren ve öven paylaşımlarda bulunan şüphelilerin yakalanması için Ordu, İstanbul, Tekirdağ ve Hakkari'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, B.D, E.B, M.A.M, Ö.K, D.A, M.A, C.Ç, A.Y.B, A.C.D, O.Ö, R.B. ile U.E. yakalandı.

        Adreslerde 1av tüfeği, 1048 fişek ile 1 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Ordu İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        KAAN 2. uçuşunu tamamladı
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        Katliam gibi kaza: 9 ölü!
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        İstanbul Park'ta süreç tamamlandı
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Terim dönemi sona eriyor! Tazminat...
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi!
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        Bilet fiyatı dudak uçuklatıyor... Yılın daveti hakkında her şey!
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "Hayır, yuhalanmadım"
        "Hayır, yuhalanmadım"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da...
        Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ordu'da...
        Ordu Valisi Erol'dan Hıdırellez mesajı
        Ordu Valisi Erol'dan Hıdırellez mesajı
        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak
        Ordu'da üreticilere 300 bin fide dağıtılacak