Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.
Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.
Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde besicilik yapan M.Ç'nin 3 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Y.İ. (35) ve U.İ'nin (18) hayvanları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir tüccara sattığını tespit etti.
Hayvanları da taşıdıkları araçta yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan çalınan hayvanların da sahibine teslim edildiği öğrenildi.
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