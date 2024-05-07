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        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:24
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        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.

        Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde besicilik yapan M.Ç'nin 3 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler Y.İ. (35) ve U.İ'nin (18) hayvanları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir tüccara sattığını tespit etti.

        Hayvanları da taşıdıkları araçta yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan çalınan hayvanların da sahibine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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