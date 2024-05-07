Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi

Ordu'da, gençlere yönelik "Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki NEET'lerle Yerel Gençlik Politikaları Diyaloğu Projesi kapsamında, Ordu Gençlik Merkezi koordinasyonunda Altınordu ilçesindeki bir otelde toplantının açılış programı düzenlendi.

Proje koordinatörü Caner Bayrak, toplantı öncesi gazetecilere, Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen projenin, Karadeniz Bölgesi'ndeki "NEET" olarak nitelendirilen, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin, gençlik politikası oluşturmasına yönelik olduğunu söyledi.

Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de toplamda üç çalıştay gerçekleştireceklerini anlatan Bayrak, şu an hem Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı'nın açılış programını hem de çalıştayını yaptıklarını kaydetti.

Bayrak, bu programa Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'dan 26 gencin katıldığını belirterek, "Gençlik politikası üzerine NEET'lerle alakalı, onların sorunları, ihtiyaçları, çözüm önerileri, kanaat önderlerinden, kurum temsilcilerinden beklentileriyle alakalı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projenin koordinatörü Ordu Gençlik Merkezi olarak biziz. Ortaklarımız Bolu Gençlik Merkezi ve Trabzon Gençlik Spor Kulübü Derneği." dedi.