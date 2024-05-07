Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi

        Ordu'da, gençlere yönelik "Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, gençlere yönelik "Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Karadeniz Bölgesi'ndeki NEET'lerle Yerel Gençlik Politikaları Diyaloğu Projesi kapsamında, Ordu Gençlik Merkezi koordinasyonunda Altınordu ilçesindeki bir otelde toplantının açılış programı düzenlendi.

        Proje koordinatörü Caner Bayrak, toplantı öncesi gazetecilere, Türkiye Ulusal Ajansınca desteklenen projenin, Karadeniz Bölgesi'ndeki "NEET" olarak nitelendirilen, ne eğitimde ne istihdamda bulunan gençlerin, gençlik politikası oluşturmasına yönelik olduğunu söyledi.

        Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de toplamda üç çalıştay gerçekleştireceklerini anlatan Bayrak, şu an hem Orta Karadeniz Bölgesi NEET Toplantısı'nın açılış programını hem de çalıştayını yaptıklarını kaydetti.

        Bayrak, bu programa Ordu, Giresun, Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya'dan 26 gencin katıldığını belirterek, "Gençlik politikası üzerine NEET'lerle alakalı, onların sorunları, ihtiyaçları, çözüm önerileri, kanaat önderlerinden, kurum temsilcilerinden beklentileriyle alakalı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Projenin koordinatörü Ordu Gençlik Merkezi olarak biziz. Ortaklarımız Bolu Gençlik Merkezi ve Trabzon Gençlik Spor Kulübü Derneği." dedi.

        Proje koordinatörlerinden Aslı Çelik ise NEET'in, ne istihdamda ne eğitimde yer alan gençler anlamına geldiğini aktardı.

        Yerel gençlik politikaları oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

        "Oluşturduğumuz yerel gençlik politikalarıyla da karar alıcılarla bir araya geleceğiz. Gençlerin, aslında karar alıcılarla bir araya gelip kendi sorunlarını, kendi çözümlerini bulmalarını amaçlayacağız. Şu ana kadar yerel gençlik politikası oluşturma yolunda ilerledik. Az sonra gençlerimiz karar alıcılarla bir araya gelecek. Daha sonrasında ise gençlerden yerel gençlik politika reformları oluşturmasını hedefleyeceğiz. Sonrasında da bu reformların hayata geçmesi için hem bireysel hem proje olarak adımlar atacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!

        Benzer Haberler

        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Judoda hedef, genç yeteneklerle olimpiyat madalyası
        Judoda hedef, genç yeteneklerle olimpiyat madalyası
        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı
        Off-road tutkunları Ordu'da yarıştı