Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı
Ordu'da jandarma ekiplerince şelalede yaralı kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı.
Ordu'da jandarma ekiplerince şelalede yaralı kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), "Sedye ile yaralı tahliyesi ve dağcılık ipleriyle tesis kurularak işletilmesi" tatbikatı düzenledi.
Ulubey ilçesindeki turizm noktalarından Ohtamış Şelalesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği araçla ulaşımın sağlanamadığı yüksek bir noktada yaralıların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbarın ardından bölgeye gelen JAK ekipleri, dağcılık ipleri aracılığıyla ulaştıkları yaralıları sedyelerle güvenli alana taşıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.