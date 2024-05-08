Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

Ulubey ilçesindeki turizm noktalarından Ohtamış Şelalesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği araçla ulaşımın sağlanamadığı yüksek bir noktada yaralıların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), "Sedye ile yaralı tahliyesi ve dağcılık ipleriyle tesis kurularak işletilmesi" tatbikatı düzenledi.

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