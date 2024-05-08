Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı

        Ordu'da jandarma ekiplerince şelalede yaralı kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da jandarma ekiplerince şelalede yaralı kurtarılmasına yönelik tatbikat yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), "Sedye ile yaralı tahliyesi ve dağcılık ipleriyle tesis kurularak işletilmesi" tatbikatı düzenledi.

        Ulubey ilçesindeki turizm noktalarından Ohtamış Şelalesi'nde yapılan tatbikatta, senaryo gereği araçla ulaşımın sağlanamadığı yüksek bir noktada yaralıların mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.

        İhbarın ardından bölgeye gelen JAK ekipleri, dağcılık ipleri aracılığıyla ulaştıkları yaralıları sedyelerle güvenli alana taşıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Taksiciyi katletmişti! İşte cani için istenen ceza!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Direksiyondayken maganda kurbanı oldu!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Yunanistan'da tarih yazdı!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Fenerbahçe'nin sakatlık kâbusu!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Apartman yöneticisinden komşusuna kanlı pusu!
        Havayolunda yolcu rekoru
        Havayolunda yolcu rekoru
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend

        Benzer Haberler

        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi
        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi
        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Judoda hedef, genç yeteneklerle olimpiyat madalyası
        Judoda hedef, genç yeteneklerle olimpiyat madalyası
        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
        Ordu merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak
        Bal arısı ırkları gen bankasıyla korunacak