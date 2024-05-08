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        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı

        Ordu'da sahil kesiminde fındık üreticileri hastalık ve zararlılarla mücadele için bahçelerini ilaçlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:23 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:23
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        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı
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        Ordu'da sahil kesiminde fındık üreticileri hastalık ve zararlılarla mücadele için bahçelerini ilaçlamaya başladı.

        Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bahçede çalışmaları takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, sahil kesimindeki fındık bahçelerinde ilaçla mücadeleye başlandığını söyledi.

        Yılmaz, yılın bu döneminin fındık zararlıları ile mücadelede en uygun zaman olduğunu belirterek, "Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmediği takdirde bahçenizde ne kadar gübreleme yaparsanız yapın arzu ettiğiniz verim ve kaliteyi elde edemezsiniz." dedi.

        Fındıkta hastalık ve zararlılarla zamanında mücadelenin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Fındık için en ciddi zararlıların başında şu anda kahverengi kokarca, fındık kurdu, fındık kozalak akarı ve külleme hastalığı geliyor. Bunlar fındıkta önemli hastalık ve zararlılardır. Hastalık ve zararlılara karşı zamanında mücadele etmemiz gerekiyor. Onun için de takvim işlemeye başladı. Sahil kesiminde ilaçlama zamanı geldi. Tüm üreticilerimizi bahçelerini ilaçlamaya davet ediyorum." diye konuştu.

        Yılmaz, yüksek kesimlerde ilaçlamaya 12 Mayıs itibarıyla başlayacağına işaret ederek, "Fındık bahçelerinin ilaçlanmaya başlamasının ardından bir haftada tamamlanması çok önemli. Bu konuda tüm üreticilerimize önemli görevler düşüyor. Bahçelerimizi bu zararlı ve hastalıklardan kurtarmak için topyekun herkesin aynı anda ilaçlama yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde maksimum faydayı sağlamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Üreticilere ilaçlamada ruhsatlı ilaçları kullanmaları çağrısında da bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Üreticilerimiz şunun farkında olmalıdır. Bu mücadeleyi yapmadığımız takdirde fındıkta önemli verim ve kalite kaybı yaşayabiliriz. Bütün üreticilerimizin özellikle fındık kurdu ve kokarca zararlısı başta olmak üzere diğer zararlı ve hastalıklara karşı mücadele etmesi gerekiyor. Mücadelede ne kadar başarılı olursak, ülkemiz için son derece önemli fındıkta çok yüksek verim ve kalite elde etmiş oluruz. Böylece hem daha çok gelir ve kazanç sağlamış oluruz."

        Yılmaz, ilaçlama yapılırken bölgede arı kovanları olduğunun da düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, arı ölümlerinin önüne geçilmesi için kullanılan ilaç paketlerinin su kaynaklarına atılmaması gerektiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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