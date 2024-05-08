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        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki kamu hizmet binası, müze olarak kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 18:01
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        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde iki kamu hizmet binası, müze olarak kullanılacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mülkiyeti Hazineye ait ve İçişleri Bakanlığına tahsisli bulunan, 1893'den 1941'e kadar Hükümet Konağı, bugün ise Altınordu Kaymakamlığı hizmet binası olan tescilli tarihi bina ile temeli 10 Nisan 1939'da atılan, 12 Haziran 1941'de hizmete giren Ordu Valiliği eski hizmet binasının müze olarak hizmete sunulacağı belirtildi.

        Geçmişte Hükümet Konağı ve Ordu Valiliği hizmet binaları olarak kullanılan tarihi binaların Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmesi konusunda bir süredir yürütülen çalışmaların tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İçişleri Bakanlığına tahsisli tarihi binaların, İçişleri Bakanlığınca 7 Mayıs 2024'te tahsisi kaldırılarak müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi uygun görüldü. Tarihi binaların Kültür ve Turizm Bakanlığına devri ile 1893 yılında yapılmış olan binada hizmet veren Altınordu Kaymakamlığı, 1890'da yapılan tarihi Hamidiye Cami ve 1817'de yapılan Saray Hamamı'nın bulunduğu alan tarihi dokusuna kavuşturulmuş olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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