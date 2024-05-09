Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek

        Ordu'da, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 11 projenin protokol imza töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:48 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 11 projenin protokol imza töreni düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yatırım programı kapsamında DOKAP'ın destekleyeceği projelere ilişkin tören, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

        Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, DOKAP tarafından desteklenen projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gayret olunca, emek verilince güzel işlerin ortaya çıktığını belirten Erol, "Tarım projeleri bölgemiz, ilimiz için son derece önemli projeler. Özellikle seracılık projelerini geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Bu projeler ilimizin ekonomisine katkı sağlayacağı gibi, üreticilerimize de katkı sağlayacak projelerdir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise hazırlanan projelerin, Ordu'daki çalışmanın niteliğini, seviyesini gösterdiğini aktardı.

        Gültekin, güzel projeler dolayısıyla memnuniyet duyduklarını vurguladı.

        Törende, toplam bütçesi 12,6 milyon lira olan ve 9,8 milyon lirası DOKAP tarafından karşılanacak 11 projenin protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Öğretmen atamasında sistem değişiyor! İşte yeni mülakat sistemi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        Rekabet Kurulu'ndan Fransız liselerine ceza
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        30 yıl hapis cezası vardı! Polisi görünce pencereye çıktı!
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Kalben serbest bırakıldı
        Kalben serbest bırakıldı
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Bakan Tekin: Öğretmenlerimizi ezdirmeyeceğiz
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Lastik izinden yakaladılar! 10 kişiye toplam: 3.9 milyon TL ceza!
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Kışın Mudanya'da, yazın Kayseri'deki peribacasında yaşıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Otomobillerdeki o kimyasallar kanserojen madde yayıyor
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        20 ülkenin mutlaka tadılması gereken 20 lezzeti!
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?

        Benzer Haberler

        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı
        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı
        Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı
        Ordu'da jandarma ekipleri şelalede yaralı kurtarma tatbikatı yaptı
        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi
        Orta Karadeniz'deki gençler, Ordu'da bir araya geldi