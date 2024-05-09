DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek

Ordu'da, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenecek 11 projenin protokol imza töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yatırım programı kapsamında DOKAP'ın destekleyeceği projelere ilişkin tören, Vali Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, DOKAP tarafından desteklenen projelerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gayret olunca, emek verilince güzel işlerin ortaya çıktığını belirten Erol, "Tarım projeleri bölgemiz, ilimiz için son derece önemli projeler. Özellikle seracılık projelerini geliştirmeli ve yaygınlaştırmalıyız. Bu projeler ilimizin ekonomisine katkı sağlayacağı gibi, üreticilerimize de katkı sağlayacak projelerdir. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.