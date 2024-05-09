Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:25 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Jandarmanın kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Programa Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Ticaret Bakanı Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına açıklama
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Dikkat! Ülke genelinde 2 gün sürecek! Çamur yağacak!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        Sağlık Bakanı Koca: Onaylı randevu dönemi başlıyor
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Gazı açıp sohbete dalan döner ustası hastanelik oldu
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Kamyondan tarihi eser fışkırdı! Değeri: 50 milyon TL!
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        Ötegezegende atmosfer keşfedildi
        İkinci bahar!
        İkinci bahar!
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı sal...
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı sal...
        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek
        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı
        Ordu'da sahil kesiminde fındık bahçelerinde ilaçlama çalışmalarına başlandı