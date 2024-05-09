Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Jandarmanın kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Programa Kaymakam Ayhan Işık, Belediye Başkan Vekili Orhan Gürel, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Ali Gökkan, İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy da katıldı.
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