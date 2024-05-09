Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin, mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:56 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin, mayıs ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında Meclis Salonunda düzenlendi.

        Güler, geçen dönem de meclisin başarılı katkılarıyla çok güzel bir demokrasi örneği verdiklerini belirtti.

        İlçe ve mahallelere 15 milyar liralık hizmet yapıldığını anlatan Güler, "Burası güzel bir coğrafya. Burada hem çevreye duyarlı, küresel ısınma ve iklim değişikliği dahil olmak üzere yeni dönemde de çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ordu'muzu yeni döneme hazırlayacağız. Kendi kendine yeten bir il olmamız çok önemli. Bunun altyapısını biz sizlere hazır hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

        Güler, havza yaklaşımıyla klasik belediyecilik dışına çıkarak çalışma yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

        "2019 yılında havza yaklaşımıyla mesela buranın bir fındık havzası olduğunu düşünerek buna el attık. Fındığın makus tarihini değiştirmek noktasında önemli sonuçlar elde ettik. Ordu olarak İtalya gibi bir devletin ürettiği fındığın 4 katını üretiyoruz ama fiyatını biz yüzde 100 belirlemiyoruz. Buna müdahale ettik. Normal bir belediye edemez ama biz şirketlerimizi kurduk, paydaşlarımızı oluşturduk. Bununla ilgili büyük bir perspektif çizdik. Rekabet Kuruluna başvurduk."

        Ordu'da yapılması beklenen alt ve üstyapı çalışmalarını 5 yılda tamamlayacaklarını vurgulayan Güler, Ordu için hep birlikte omuz omuza çalışacaklarını belirtti.

        Güler, kentte sosyal ve kültürel alanda yapılan yatırımlara ek olarak yeni yatırımlar yapılacağını da vurgulayarak, "Ünye'den başlayıp Gülyalı'ya kadar Ordu'nun sahil şeridinde bisiklet ve yaya yolları var. Her zaman dediğimiz gibi sahiller halkındır. Belde evlerde olduğu gibi, kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Herkes buna uyacak. Uymayanın da kanuna uyması için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Güler, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2029 stratejik plan hazırlıklarının da başladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Bakan Şimşek'ten rezerv açıklaması
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Zuhal'i kazaen vuran polise 5 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        Bakan Bolat'tan İsrail ile ticaret iddialarına yanıt
        X'e sert uyarı
        X'e sert uyarı
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        Eşini ve eşinin ailesini katleden cani: Öldürüp fotoğraflarını paylaştım!
        İşte en çok aranan meslekler
        İşte en çok aranan meslekler
        Sahillerde karavan işgali
        Sahillerde karavan işgali
        İmza sayısında son durum ne?
        İmza sayısında son durum ne?
        Kadın pilotun başarısı!
        Kadın pilotun başarısı!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Kısa omurgalı köpeğin dokunaklı hikayesi!
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Lazer tedavisi hayatını kararttı: 30 yıl geriye götürdü
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        Galatasaray savunması duvar ördü!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        2 metre 13 santimetre uzunluğundaki kadın görenleri şaşırtıyor!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Dev maça damga vuran ofsayt!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı
        New York sokaklarını karıştırdı
        New York sokaklarını karıştırdı
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        90 dakikada kırmızı halı güzelliği
        Altınay Savunma halka açılıyor
        Altınay Savunma halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı sal...
        Ordu'da kahverengi kokarca ile mücadele için doğaya 150 bin samuray arı sal...
        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        Ordu merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek
        DOKAP Ordu'da 11 projeyi destekleyecek
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da tarihi hükümet konakları müze olacak
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi