Ordu'da iş makinesinin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti
Ordu'nun Korgan ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Korgan ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İlçenin Koççuğaz Mahallesi'nde yol açma ve genişletme çalışması yapan M.K'nin (33) kullandığı ekskavatör devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze Korgan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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