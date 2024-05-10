Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Jandarma tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Plevne Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

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