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        Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 10.05.2024 - 13:38
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        Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Plevne Meydanı'nda düzenlenen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Jandarma tarafından kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

        Programa Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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