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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ordu'da konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:44 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:44
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        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ordu'da konuştu:
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

        Dervişoğlu, Fatsa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde, memleketinde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Babasının kendisine "Müsavat", kardeşlerine ise "Adalet" ve "Hürriyet" adlarını verdiğini anlatan Dervişoğlu, "Evlenme cüzdanına da yazdı ki, 'Ömrünüz boyunca isminizin anlamlarının peşinde koşun.' Ben o günden beri adaletin, hürriyetin, eşitliğin ve kardeşliğin peşinde koşuyorum. Bu duyguyu yaşatmak için de mücadele ediyorum." dedi.

        Dervişoğlu, Türkiye'nin neresinde hangi sorumluluğu üstlendiyse doğruyu temsil etmeye gayret sarf ettiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Emeklisiyle, dulu yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle, kendisine vize kuyruklarında istikbal arayan gençlerimizle bir ve beraber olmaya ve onların hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğim. Buradan kendi memleketimden sesleniyorum, benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, dört mevsimi kara kış gibi yaşadığı bir dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum."

        Türkiye'nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışarak sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir tarafa bırakıp, yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine de asla ve kata izin vermeyeceğim, müsaade etmeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan Milli Eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız. Milli Eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk'ün izini sildirtmeyeceğiz. Ekmek bulup bulamayanların, tencere kaynatıp kaynatamayanların, çocuğuna istikbal temin edip edemeyenlerin dertlerine derman olma arayışını sürdürmeye devam edeceğiz."

        - "Siz benim yanımda ve arkamdaysanız, ben Müsavat Dervişoğlu vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım"

        Dervişoğlu, "Bu dertleri unutun. Biz bir anayasa yapacağız, bu dertleri unutturacağız" diyenler olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu millete, 'Ekmek bulamazsanız anayasa yiyin' dedirttirmeyeceğiz. Siz yeter ki benim yanımda olun. Siz benim yanımda ve arkamdaysanız, ben Müsavat Dervişoğlu vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa, asil ve soylu Fatsa'dan öğrendiğim direniş kültürüyle başkaldırırım."

        Şimdi yeni bir yolculuğa kendi kentinden başladığına işaret eden Dervişoğlu, "Adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğim. Ne görüp öğrendiysem sizden öğrendim, ne yaptıysam sizden öğrendiklerime göre yaptım. Her şeyi sizden, Fatsa'dan, Fatsalılardan, büyüklerimden ve kardeşlerimden öğrendim. İşte ben huzurunuzdayım. Ben sizin Müsavat'ınızım. Ben sizin Müsavat'ınız olmaya sonuna kadar devam edeceğimin müjdesini ve yeminini vermek için bugün buradayım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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