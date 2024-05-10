Ünye'de Engelliler Haftası kutlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamlık tarafından "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganıyla organize edilen program kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kortejin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda, özel eğitim kurumlarındaki öğrencilerin hazırladığı serginin açılışı yapıldı.

Kaymakam Ayhan Işık, Engelliler Haftası'nı tebrik ederek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise hem farkındalık oluşması hem de engelli bireylerin günlerinin kutlanması amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.