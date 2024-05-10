Ünye'de el işi ürünleri sergisi açıldı

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Bilgin ise sergide mahkumların yanı sıra iki usta öğreticiye ait çalışmaların yer aldığını belirtti.

Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar, Ünye Mürüvvet Vidinli Halk Eğitimi Merkezi kurslarında el işi, el sanatları ve filografi ürünleri hazırladı.

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