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        Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 18:40 Güncelleme: 10.05.2024 - 18:40
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        Ordu'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Seda Kalafat idaresindeki 52 ER 288 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı 52 ADF 675 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kontrolden çıkan Kalafat'ın kullandığı araç, kaldırıma çarparak durabildi.

        Kazada, sürücü Kalafat ile aracındaki İrem Bensu Başaran, Hafsa Hüda ve Elif Gülsüm Kalafat yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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