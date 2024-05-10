Ordu'da eğitim sendikası üyelerinden okul müdürünün öldürülmesine tepki

Ordu'da eğitim sendikası üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Sendika binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Sakarya, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyen Sakarya, kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını belirtti.

Eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının elzem olduğunu vurgulayan Sakarya, "Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.