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        Ordu'da eğitim sendikası üyelerinden okul müdürünün öldürülmesine tepki

        Ordu'da eğitim sendikası üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:28
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        Ordu'da eğitim sendikası üyelerinden okul müdürünün öldürülmesine tepki
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        Ordu'da eğitim sendikası üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

        Sendika binası önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Muhammet Sakarya, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Oktugan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiasına baş sağlığı dileyen Sakarya, kanayan bir yara haline gelen şiddet olaylarına dikkat çekmek istediklerini, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunduklarını belirtti.

        Eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınmasının elzem olduğunu vurgulayan Sakarya, "Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müeyyide getirilmesini, şiddete uğrayana, çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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