Ünye'de tarihi caminin avlusunda arkeolojik sondaj kazısına başlandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı.

Ünye Belediyesince, Ortayılmazlar Mahallesi'nde 1702 yılında Hacı Osman Ağa tarafından yaptırdığı bilinen caminin avlusundaki mezar taşlarını sergilemek için bir süre önce Açık Hava Müzesi Projesi hazırlandı.

Projeyi inceleyen Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Müze Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda, tarihi mezar taşlarının bulunduğu cami avlusunda mezar olup olmadığının tespiti için çalışma yapılmasına karar verildi.