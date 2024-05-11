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        Ünye'de tarihi caminin avlusunda arkeolojik sondaj kazısına başlandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 11.05.2024 - 12:32
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        Ünye'de tarihi caminin avlusunda arkeolojik sondaj kazısına başlandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde tarihi Hacı Osman Ağa Camisi avlusunda arkeolojik sondaj kazısı başlatıldı.

        Ünye Belediyesince, Ortayılmazlar Mahallesi'nde 1702 yılında Hacı Osman Ağa tarafından yaptırdığı bilinen caminin avlusundaki mezar taşlarını sergilemek için bir süre önce Açık Hava Müzesi Projesi hazırlandı.

        Projeyi inceleyen Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca, Ordu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu Müze Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda, tarihi mezar taşlarının bulunduğu cami avlusunda mezar olup olmadığının tespiti için çalışma yapılmasına karar verildi.

        Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerince 6 Mayıs'ta başlatılan çalışmalar kapsamında, üç mezar kalıntısına rastlandı.

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ilgili kurum temsilcileri, yeni gelişme üzerine alanda inceleme yaptı.

        Başkan Tavlı, bulgular üzerine ekiplerin alanda arkeolojik sondaj yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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