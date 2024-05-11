Ordu'da "kariyer" temasıyla PDR Günleri düzenlendi

Ordu'da psikolojik danışman, rehber öğretmenler ve okul yöneticilerine yönelik Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Günleri düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk PDR Derneği işbirliğinde, "kariyer" temasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışı gerçekleştirildi.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında sunumların yapıldığı iki günlük programda, üniversite öğrencileri kariyer seçiminin yaşamdaki yeri hakkında bilgilendirildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Türk PDR Derneği Genel Başkanı Mesut Yıldırım ile Rehberlik Araştırma Merkezlerinin müdürleri katıldı.

Daha sonra, Vali Muammer Erol'un da katılımıyla atölye çalışmaları organize edildi.

Yıldırım ve beraberindeki heyet, Vali Erol ile Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'a da ziyaret gerçekleştirdi.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Uğur Gündoğdu, programın Büyükşehir Belediyesinin desteği, Altınordu, Fatsa ve Ünye Rehberlik Araştırma Merkezlerinin koordinesinde yürütüldüğünü belirterek, böyle önemli bir programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.