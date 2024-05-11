Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk ağır yaralandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk yaralandı.
İlçenin Sarıca Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Kadir K'nin üzerine telefon direği devrildi.
Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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