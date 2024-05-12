Ordu'da yıldırım isabet eden ev yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Pelitliyatak Mahallesi Çalca mevkisinde Yaşar Karayiğit'e ait tek katlı ahşap eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede evi sardı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.