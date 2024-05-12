Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da yıldırım isabet eden ev yandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 01:08 Güncelleme: 12.05.2024 - 01:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da yıldırım isabet eden ev yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

        İlçenin Pelitliyatak Mahallesi Çalca mevkisinde Yaşar Karayiğit'e ait tek katlı ahşap eve kimsenin bulunmadığı sırada yıldırım isabet etti.

        Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede evi sardı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Yeni doğan bebek sokağa terk edildi
        Suç örgütü çökertildi
        Suç örgütü çökertildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Türk Silahlı Kuvvetleri her an harekata hazır
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Ali Koç tekrardan aday olacağını açıkladı!
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Eurovision'da İsrail protestoları
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Zonguldak'ta feci iş kazası
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic müjdesi!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        İsrail saldırıları genişletti
        İsrail saldırıları genişletti
        CHP israf genelgesini yayınladı
        CHP israf genelgesini yayınladı
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        4 ilde tefeci operasyonu: "Tefeciyim oğlum ben, domates, biber satmıyoruz"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        "Dursun Özbek ile peşkeş yan yana gelemez"
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Afganistan'da sel felaketi: Ölü sayısı 300'ü aştı
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!
        Zıt kutuplar gibi görünse de modanın yönü edebiyat!

        Benzer Haberler

        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk ağır yaralandı
        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk ağır yaralandı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Anneler Günü mesajı
        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Anneler Günü mesajı
        Ordu Valisi Erol Anneler Günü'nü kutladı
        Ordu Valisi Erol Anneler Günü'nü kutladı
        Ordu'da "kariyer" temasıyla PDR Günleri düzenlendi
        Ordu'da "kariyer" temasıyla PDR Günleri düzenlendi
        Fatsa'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Fatsa'da Filistin yararına kermes düzenlendi
        Ordu'da çay ocağında oturan kişi, silahlı saldırıda yaralandı
        Ordu'da çay ocağında oturan kişi, silahlı saldırıda yaralandı