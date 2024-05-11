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        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk hastanede yaşamını yitirdi

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde, üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 20:35 Güncelleme: 11.05.2024 - 20:35
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        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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        Ordu'nun Gölköy ilçesinde, üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İlçenin Sarıca Mahallesi'nde, dün evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaralanan Kadir Efe Kayhan (10), Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kayhan, yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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