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        Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 22:25 Güncelleme: 12.05.2024 - 22:25
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        Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Gölevi Mahallesi TOKİ mevkisinde Ahmet Ayduran (25) yönetimindeki 32 SL 362 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp kaldırıma çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü Ahmet Ayduran ile Arzunur Ayduran (20) ve Hatice Binicier (18) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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