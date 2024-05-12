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        Ordu'da üzerine telefon direği devrilmesi sonucu ölen çocuk son yolcuğuna uğurlandı

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.05.2024 - 12:52
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        Ordu'da üzerine telefon direği devrilmesi sonucu ölen çocuk son yolcuğuna uğurlandı
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        Ordu'nun Gölköy ilçesinde üzerine telefon direği devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Kadir Efe Kayhan'ın cenazesi toprağa verildi.

        İlçenin Sarıca Mahallesi'nde önceki gün, evinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaralanan, kaldırdığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kadir Efe'nin cenazesi, aynı mahalledeki baba evine getirildi.

        Kadir Efe için evinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

        Kadir Efe Kayhan'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Kayhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gölköy Kaymakamı Cihad Karakaya, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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