Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

Refüje çarpan minibüsün kaldırıma çıktığı kazada, Fatma G, Ayşe Ö, Asuman E, Salih ve Nuray F, Serkan B, Murat Ş, Soner K, İbrahim I, Hacer B, Gülbahar ve Sema G. hafif yaralandı.

Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, bir tekstil firması personelini taşıyan Y.Ö. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı.

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