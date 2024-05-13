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        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:26
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        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu Nuriye Mahallesi mevkisinde, bir tekstil firması personelini taşıyan Y.Ö. yönetimindeki servis minibüsü, sürücüsünün tali yoldan çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kontrolden çıktı.

        Refüje çarpan minibüsün kaldırıma çıktığı kazada, Fatma G, Ayşe Ö, Asuman E, Salih ve Nuray F, Serkan B, Murat Ş, Soner K, İbrahim I, Hacer B, Gülbahar ve Sema G. hafif yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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