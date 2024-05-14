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        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:53 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:56
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        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
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        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Engelliler Haftası dolayısıyla engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Otağı'nda düzenlenen programda konuşan Başkan Güler, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını belirtti.

        Başkan Güler, şöyle konuştu:

        "Biz Ordu olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin en önemli fertleri ise annelerimiz ve kıymetli engelli kardeşlerimiz. Onlar bizlere emanet. Bizler bu değerli emanete layık oldukları ortamları oluşturmak istiyoruz. Sizler için yapmayacağımız şey yok. Yeter ki sizin yüzünüz gülsün. Hayat dinamik bir şekilde devam ediyor ve hiçbir şey sınırlı değil. Bu sebeple yeni tekliflerinizi ve yeni önerilerinizi dikkate alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim için önemli kavram Allah'ın rızası. Bunu da sizin yüzünüzü güldürerek ve gönül köprüleri kurarak gerçekleştireceğiz. Her zaman olduğu gibi bugün de bir aradayız. Allah ağzımızın tadını bozmasın."

        Öte yandan Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, engellilerin annelerine çiçek takdim etti.

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