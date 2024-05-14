Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı

        Ordu'da otomobilde 236 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:14 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da otomobilde 236 gram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Altınordu ilçesinde bir otomobili durdurdu.

        Ekiplerin araçta yaptığı aramada, 236 gram kokain maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan K.K, S.Y. ile S.A emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.

        Şüphelilerden K.K ile S.Y tutuklanırken, S.A adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Ordu'da üzerine telefon direği devrilmesi sonucu ölen çocuk son yolcuğuna u...
        Ordu'da üzerine telefon direği devrilmesi sonucu ölen çocuk son yolcuğuna u...
        Ordu'da yıldırım isabet eden ev yandı
        Ordu'da yıldırım isabet eden ev yandı
        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk hastanede yaşamını yitirdi
        Ordu'da üzerine telefon direği devrilen çocuk hastanede yaşamını yitirdi