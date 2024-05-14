Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Boztepe'den ilçe merkezine seyreden Gökay Güler yönetimindeki 52 AEL 415 plakalı hafif ticari araç, Nizamettin Mahallesi'nde yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Seyda Güldağ, Abdullah Manav, Zeyneb Zülal Aydın ve Alican Topal yaralandı.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.
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