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        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:27 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:27
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        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Boztepe'den ilçe merkezine seyreden Gökay Güler yönetimindeki 52 AEL 415 plakalı hafif ticari araç, Nizamettin Mahallesi'nde yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.

        Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki Seyda Güldağ, Abdullah Manav, Zeyneb Zülal Aydın ve Alican Topal yaralandı.

        İhbar üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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