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        AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da konuştu:

        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve AFAD olarak afetlere müdahalede, afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:38
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        AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da konuştu:
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve AFAD olarak afetlere müdahalede, afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

        Memiş, Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla akarsu yataklarının ıslahını ve temizliğini yapmak üzere AFAD Başkanlığınca alınan ve protokolle DSİ'ye verilen 8 paletli ekskavatörün Akçaova Irmağı'nda yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

        Memiş, Vali Muammer Erol ve DSİ yetkililerinin de katıldığı programda, iş makinelerini inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Karadeniz'deki derelerin ıslahı projesinin Ordu ayağının başlama merasimi için bir araya geldiklerini belirten Memiş, bütün dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliği sonucu olduğu değerlendirilen ve daha önce hiç tanık olmadıkları doğa olaylarına maruz kalındığını söyledi.

        Artık bir ayda yağan yağmurun neredeyse bir gün veya saatlerin içerisinde yağdığına tanık olduklarını ifade eden Memiş, "Dünyadaki bilim insanlarınca, dünyanın oluşumundan itibaren son 10 yılda ölçülen hava sıcaklığı, kainatın oluşumundan itibaren en sıcak havaların ölçüldüğü ifade ediliyor. 'Hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir bölgesinde tahmin edilemeyen ani iklim değişikliklerine bağlı sel, su baskınları ve doğa olaylarına maruz kalacağız.' şeklinde öngörüleri var." diye konuştu.

        Memiş, AFAD olarak asli görevlerinin başında risk azaltmanın geldiğine işaret ederek, "Afet olmadan önce afete müdahale etmek, risk azaltmak ve öncelikli olarak vatandaşlarımızın can güvenliğini tesis etmek, onların afetlerden dolayı can kayıplarının önüne geçmek gibi öncelikli hedefimiz var." dedi.

        Sonrasında müdahale ve iyileştirmenin geldiğini vurgulayan Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti ve AFAD olarak afetlere müdahalede, afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 6 Şubat'tan sonra dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu bu devlet ve bu millet hep beraber yapıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte tıpkı müdahalede ve müdahale sonrasındaki iyileştirmede olduğu gibi risk azaltmada da çok önemli çalışmalarımız ve projelerimiz var. Onlardan birisi de bu proje. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine AFAD üzerinden 111 ekskavatör satın alındı ve inşallah 2 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün derelerini, öncelikli olarak Karadeniz'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen sellerde riskli derelerin nereler olduğunu biliyoruz. O bölgelerden başlayarak ıslah çalışmalarını yürüteceğiz."

        AFAD tarafından alınan bu araçların yerli ve milli olduğunu kaydeden Memiş, bu araçların Devlet Malzeme Ofisi üzerinden temin ediğini aktardı.

        - "İlk ıslah çalışmasını Ordu'dan başlatıyoruz"

        Memiş, bundan sonra risk azaltma çalışmalarına hep birlikte şahitlik edeceklerini dile getirerek, "Bu konuda ilk ıslah çalışmasını Ordu'dan başlatıyoruz. Giresun, Rize, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Karabük, Kastamonu ve diğer illerimizde bu çalışmalar devam edecek." dedi.

        Son 3 yılda 113 kişinin sellerde hayatını kaybettiğini belirten Memiş, "400'ün üzerinde de vatandaşımız yaralandı. İnşallah başarılı bir çalışma yürütülür ve önceden aldığımız tedbirlerden sonra hiçbir can kaybı yaşamayız. Bu projenin uygulanmasında destek veren başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, bugünkü programa ev sahipliği yapan Valimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Memiş, bir gazetecinin "Karadeniz Bölgesi'nde yazın meydana gelebilecek sel ve heyelanlara karşı nasıl bir uyarıda bulunursunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

        "Makinelerle derelerde çalışırken köylerde vatandaşlara eğitim vereceğiz. Sel ve su taşkınlarını önlemeyle ilgili İçişleri Bakanlığının genelgesine göre hareket edeceğiz. Sayın Valimiz, kaymakamlar, muhtarlarımız ve diğer paydaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Köy köy gezeceğiz ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Teknolojik imkanları kullanacağız. SMS üzerinden camilerin hoparlöründen vatandaşlarımızı uyaracağız. Can kayıpları istemiyoruz. Bunun için de vatandaşlarımızı ikaz etmemiz gerekiyor."

        Vali Muammer Erol ise çalışmalarından dolayı AFAD ve DSİ yetkililerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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